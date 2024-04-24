Выплаты за вред здоровью пассажирам этого транспорта составят до 2 млн рублей

Пассажиров такси будут страховать, как и в других видах транспорта

С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу Закон об обязательном страховании ответственности перевозчика для такси. Об этом «Российской газете» рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Пассажиров такси, таким образом, защитят наравне с пассажирами других видов общественного транспорта.

«Лимиты выплат за вред жизни и здоровью пассажира такси – до двух миллионов рублей, за порчу имущества – до 23 тысяч рублей», – уточнил Уфимцев.

Кроме того, с 2025 года начнет действовать новый вид страхования жизни – долевое страхование жизни. По оценкам экспертов, он востребован у отдельных категорий страхователей и поможет разнообразить доступные гражданам РФ инструменты для инвестиций.

Напомним, Центробанк России одобрил инициативу о введении краткосрочного обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) для водителей легкового такси.

Федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (№ 67-ФЗ) вступит в силу уже 1 сентября 2024 года. После наступления этого срока все таксисты будут обязаны иметь два вида обязательного страхования: ОСАГО и ОСГОП. При отсутствии любого из них им запретят заниматься перевозками и аннулируют запись в реестре автомобилей такси.

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Источник: Российская газета