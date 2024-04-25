Все только начинается? Бренд MG показал, на что способен!

MG показала в Пекине футуристичный концепт, посвященный 100-летию марки

Британская марка MG, даром что довольно давно принадлежащая китайской корпорации SAIC Motor, на 18-м Международном Пекинском автосалоне отметила вековой юбилей с момента основания в Англии. Праздник вполне получился: на стенде красовался пусть и один-единственный, зато какой экспонат: анонсированный намедни концепт-кар под неоновым лейблом «MG 100».

Максимально приземистый силуэт, полностью прозрачная передняя часть одноместного кокпита, «струящиеся» обводы кузова – концептуально этот красавец изящно завис где-то между ле-мановским прототипами и рекордными солнцемобилями...

Впрочем, энергопанелями тут и не пахнет, а на какой тип силовой установки могут намекать ультраразвитые передние воздухозаборники («приходящие» куда-то в колеса, и, вероятно, отдающие часть потока тормозам), можно только догадываться.

Концепт MG к 100-летию британской марки

С другой стороны, строить технологические гипотезы вокруг этого объекта не представляется столь уж необходимым. Это чистый полет инженерной мысли и – демонстрация уверенности в будущем марки. Оно, хоть и куда более прозаичное, но есть у MG даже в России: теперь бренд представлен у нас вполне официально.

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Источник: За рулем / Кирилл Милешкин

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