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Названа главная причина роста цен на китайские машины
Эксперт Ануфриев: китайские автомобили дорожают...

Названа главная причина роста цен на китайские машины

Эксперт Ануфриев: китайские автомобили дорожают из-за ситуации с перекупщиками

Китайские машины в России дорожают по объективным причинам. Так, одной из них стал вступивший с 1 апреля в силу закон, усложнивший работу перекупщикам, пояснил автоэксперт Антон Ануфриев. Также на цены влияет ситуация на финансовом рынке, поснил он.

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1 апреля в силу вступило постановление правительства, из-за которого растаможка автомобилей, ввозимых в Россию через страны ЕАЭС, перестала быть выгодной. Эксперт считает, что эта ситуация была на руку представительствам официальных брендов и автосалонам, ведь им больше не требуется конкурировать с частниками. Ануфриев считает, что это тоже стало триггером для роста цен.

Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Очень сильно на цену машин влияет курс валют, подчеркнул эксперт и призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с временами, когда евро стоил 40 рублей. Автомобили подешевеют, если подешевеет импорт, отметил специалист.

Китайские бренды Ануфриев назвал хорошим массовым продуктом средней категории. При этом он отметил, что в КНР они стоят в переводе на рубли вполне адекватно своему качеству. Так, если в России «китаец» стоит 2,5 млн рублей, то на родине его можно купить за миллион.

«За эту цену машина шикарная, а вот за 2,5-3 — не очень», — сказал специалист.

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

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Источник: 360.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.04.2024
Фото:Depositphotos
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