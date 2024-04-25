Названа главная причина роста цен на китайские машины

Эксперт Ануфриев: китайские автомобили дорожают из-за ситуации с перекупщиками

Китайские машины в России дорожают по объективным причинам. Так, одной из них стал вступивший с 1 апреля в силу закон, усложнивший работу перекупщикам, пояснил автоэксперт Антон Ануфриев. Также на цены влияет ситуация на финансовом рынке, поснил он.

1 апреля в силу вступило постановление правительства, из-за которого растаможка автомобилей, ввозимых в Россию через страны ЕАЭС, перестала быть выгодной. Эксперт считает, что эта ситуация была на руку представительствам официальных брендов и автосалонам, ведь им больше не требуется конкурировать с частниками. Ануфриев считает, что это тоже стало триггером для роста цен.

Очень сильно на цену машин влияет курс валют, подчеркнул эксперт и призвал не сравнивать нынешнюю ситуацию с временами, когда евро стоил 40 рублей. Автомобили подешевеют, если подешевеет импорт, отметил специалист.

Китайские бренды Ануфриев назвал хорошим массовым продуктом средней категории. При этом он отметил, что в КНР они стоят в переводе на рубли вполне адекватно своему качеству. Так, если в России «китаец» стоит 2,5 млн рублей, то на родине его можно купить за миллион.

«За эту цену машина шикарная, а вот за 2,5-3 — не очень», — сказал специалист.

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Источник: 360.ru