Не стоит налегать на эти напитки перед поездкой на машине: вас могут оштрафовать
После употребления таких напитков, как квас, кефир, безалкогольные пиво и вино, лучше перестраховаться и не садиться за руль. О том, как не лишиться прав после употребления таких напитков, эксперты рассказали изданию 360.ru.
Порядка 90% кваса, представленного в торговых сетях, не является продуктом брожения, уточняет независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Если выпить 2-2,5 литра кваса, полученного путем брожения, то в течение 5-20 минут будет наблюдаться повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, не в крови. Но уже через 25-30 минут следы псевдоопьянения улетучиваются, объясняет эксперт.
Такие напитки, как айран или кумыс, могут увеличивать показатели содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поэтому лучше перестраховаться и не садиться за руль после их употребления, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он подчеркивает, что в организме всегда присутствует естественное количество алкоголя, и это нужно учитывать, когда хочется что-то выпить.
Разрешено до 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, или 0,356 промилле. Все зависит от количества выпитого, крепости напитка и метаболизма конкретного человека.
«Даже если человек чувствует себя хорошо, лучше взять прибор и проверить. Береженого Бог бережет», – отметил собеседник.
Люди после вечеринок мало спят, поэтому не рекомендуется садиться за руль в таком состоянии, добавляет Хайцеэр. Кроме того, если автовладелец принимает препараты на основе спирта, лучше отказаться от управления машиной на период лечения.
За вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, напоминает эксперт. При повторном нарушении сумма штрафа может доходить до 300 тыс. рублей, вплоть до лишения свободы, резюмировал Хайцеэр.
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Источник: 360.ru