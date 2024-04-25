Не стоит налегать на эти напитки перед поездкой на машине: вас могут оштрафовать

Автоэксперты перечислили напитки, которые не стоит пить перед поездкой на машине

После употребления таких напитков, как квас, кефир, безалкогольные пиво и вино, лучше перестраховаться и не садиться за руль. О том, как не лишиться прав после употребления таких напитков, эксперты рассказали изданию 360.ru.

Порядка 90% кваса, представленного в торговых сетях, не является продуктом брожения, уточняет независимый автоэксперт Дмитрий Попов. Если выпить 2-2,5 литра кваса, полученного путем брожения, то в течение 5-20 минут будет наблюдаться повышенное содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе, не в крови. Но уже через 25-30 минут следы псевдоопьянения улетучиваются, объясняет эксперт.

Такие напитки, как айран или кумыс, могут увеличивать показатели содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Поэтому лучше перестраховаться и не садиться за руль после их употребления, предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Он подчеркивает, что в организме всегда присутствует естественное количество алкоголя, и это нужно учитывать, когда хочется что-то выпить.

Разрешено до 0,16 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, или 0,356 промилле. Все зависит от количества выпитого, крепости напитка и метаболизма конкретного человека.

«Даже если человек чувствует себя хорошо, лучше взять прибор и проверить. Береженого Бог бережет», – отметил собеседник.

Люди после вечеринок мало спят, поэтому не рекомендуется садиться за руль в таком состоянии, добавляет Хайцеэр. Кроме того, если автовладелец принимает препараты на основе спирта, лучше отказаться от управления машиной на период лечения.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет, напоминает эксперт. При повторном нарушении сумма штрафа может доходить до 300 тыс. рублей, вплоть до лишения свободы, резюмировал Хайцеэр.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: 360.ru