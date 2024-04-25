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Уже не кабриолет: этот яркий «китаец» обновился

На Пекинском автосалоне состоялась премьера обновленного внедорожника BAIC BJ40

Многим россиянам известен рамный внедорожник BAIC BJ40, который собирается в Калининграде. На стенде на Пекинском автосалоне BAIC прошла премьера кроссовера BJ40 второго поколения. Автомобиль получил брутальный дизайн и здорово подрос в габаритах.

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Еще один большой кроссовер российской сборки: какой? Когда? Почем?

Если раньше размерами он напоминал Haval Jolion, то теперь перерос даже F7. Так, длина кузова составляет 4730 мм.

В распоряжении BJ40 — гибридный силовой агрегат. Дуэт бензинового 1,5-литрового ДВС и электромотора развивает 409 л.с. Также ожидается версия без электродовеска — ее мощность 188 л.с.

BAIC BJ40
BAIC BJ40

Салон дизайном не поражает. Цепляет разве что необычный «гриб»-селектор управления трансмиссией. Но симпатичная стендистка меня разубедила: продемонстрировала, что сиденья складываются, превращаясь в два практически полноценных спальных места.

Из потолка вытягивается рулонный экран, но котором через проектор можно смотреть кино. Находка для путешественников!

Стоит отметить, что это уже не кабриолет, в отличие от предыдущего поколения. В России модель пока не представлена.

BAIC BJ40
BAIC BJ40

Ранее «За рулем» рассказал, какие кроссоверы и внедорожники по цене до 2 млн стали самыми популярными в России.

Другие новости о новинках Пекинского автосалона можно прочесть здесь.

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За РулемУшакова Ирина
За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКадаков Максим
Количество просмотров 1
25.04.2024
Фото:За РулемКадаков Максим
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