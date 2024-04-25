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У машины течет масло? Эксперт назвал условие для предотвращения проблемы

Автоэксперт Лигачев объяснил, как избежать протечек жидкостей в автомобиле

Утечки технических жидкостей могут негативно сказаться на работе силового агрегата автомобиля, вплоть до его поломки. Как этого избежать, в беседе со «Звездой» поделился автоэксперт Константин Лигачев.

Он напомнил, что у каждого транспортного средства есть регламент технического обслуживания, который нужно в обязательном порядке соблюдать для нормальной работы машины.

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«Многие этим пренебрегают, считая, что если ничего не течет, то все в порядке. На самом деле это не так. Химический состав жидкостей со временем меняется, и она может закипать при более низкой температуре. Поэтому нужно проходить осмотр у дилера или в сервисе, чтобы визуально оценить наличие протечек и, если нужно, заменить прокладку или какую-то деталь», – объяснил собеседник издания.

Если в машине есть неисправность, то под днищем появляются характерные пятна, просто нужно внимательно визуально осматривать место стоянки. Нужно периодически заглядывать под капот, если двигатель покрылся маслом, а в бачках отошли трубки, значит возникла проблема, уточняет эксперт.

По словам Лигачева, многие автовладельцы в летний сезон ошибочно принимают за протечку конденсат. Дело в том, что при работе кондиционера под машиной появляется небольшая лужа. В этом случае нужно просто оценить состав жидкости, стоит помнить, что в жаркую погоду небольшое количество воды допустимо и не является неполадкой, подытожил Лигачев.

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Источник: Звезда

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / peoplecreations
Количество просмотров 1
25.04.2024
Фото:freepik / peoplecreations
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