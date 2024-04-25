Этот китайский кроссовер с запасом хода 1,3 тыс. км появится в России летом

Старт продаж гибридных кроссоверов Exeed RX в России состоится летом 2024 года

Начало продаж кроссоверов Exeed RX с гибридной силовой установкой в РФ запланировано на лето этого года, сообщил директор Exeed Cars Rus Геннадий Баранов.

Exeed RX

Гибридная модель способна проделать путь до 160 км на электротяге, а общий запас хода равен 1300 км. Exeed RX оснащен гибридной трансмиссией, а также аккумуляторной технологией M3P от фирмы CATL, улучшающей функции безопасности.

Exeed RX

Сейчас в РФ модель доступна с двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с., семидиапазонным «роботом» и системой полного привода. Стоимость автомобиля начинается от 4,19 млн рублей.

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Источник: Известия