Этот знакомый «кореец» с надежным двигателем стоит, как Lada Vesta

В России поступили в продажу новые седаны Kia Pegas по цене от 1,65 млн рублей

В Россию дилеры начали активно завозить новые бюджетные седаны Kia Pegas по альтернативным схемам. Лишь на одном из популярных сайтов объявлений предлагается около полусотни таких машин, а цены на них по состоянию на конец апреля стартуют от 1 650 000 рублей.

Столько новый Pegas 2023 г. в. стоит в мультибрендовом автосалоне из Екатеринбурга. В стоимость входят и уплаченный утильсбор, и уже действующий электронный ПТС. Седан Lada Vesta в комплектации Life’24 с вариатором и 122-сильным мотором по «прайсу» стоит примерно так же – 1 677 900 рублей.

Kia Pegas

Габариты Kia Pegas составляют 4300×1700×146 мм при колёсной базе 2570 мм. Привод только передний. Автомобиль оснащен надежным 1,4-литровым мотором мощностью 95 л.с. и четырёхступенчатой АКП.

В числе опций подушка безопасности водителя, антиблокировочная система (ABS), система стабилизации (ESP), система помощи при торможении (BAS), бортовой компьютер, круиз-контроль и другие. У авто серый тканевый салон, простой кондиционер, две подушки безопасности и люк.

Kia Pegas

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Источник: «Автоновости дня»