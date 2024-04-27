#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Еще в одном регионе России запретили нанимать мигрантов в сферу такси
27 апреля
Еще в одном регионе России запретили нанимать мигрантов в сферу такси
В Саратовской области запретили принимать...
Абсолютно все Cybertruck отозваны: Tesla будет исправлять обнаруженный дефект
27 апреля
Абсолютно все Cybertruck отозваны: Tesla будет исправлять обнаруженный дефект
Tesla отозвала весь тираж Cybertruck из-за...
Voyah Free
27 апреля
Продажи этих хитовых автомобилей выросли в 12 раз в России
Продажи электрокаров Voyah в РФ в I квартале...

Продажи этих хитовых автомобилей выросли в 12 раз в России

Продажи электрокаров Voyah в РФ в I квартале выросли в 11,8 раза

Люксовые автомобили Voyah начали набирать популярность в России: по данным аналитического агентства «Автостат», за три месяца 2024 года в стране продали 3444 автомобиля Voyah, что в 11,8 раза больше, чем за первый квартал 2023 года.

Voyah Free
Voyah Free

В марте текущего года в РФ было продано 1488 автомобилей Voyah, а в марте 2023 года – 152 штуки. Самой популярной моделью бренда стал Voyah Free – за первый квартал 2024 года было реализовано 2940 этих кроссоверов (как гибридов, так и электрокаров).

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Импортозамещенная Lada Niva Travel — что с ней не так

Недавно в России представили новую версию Voyah Free под названием Sport Edition.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Voyah
27.04.2024
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Free

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв