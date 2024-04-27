Продажи этих хитовых автомобилей выросли в 12 раз в России

Продажи электрокаров Voyah в РФ в I квартале выросли в 11,8 раза

Люксовые автомобили Voyah начали набирать популярность в России: по данным аналитического агентства «Автостат», за три месяца 2024 года в стране продали 3444 автомобиля Voyah, что в 11,8 раза больше, чем за первый квартал 2023 года.

Voyah Free

В марте текущего года в РФ было продано 1488 автомобилей Voyah, а в марте 2023 года – 152 штуки. Самой популярной моделью бренда стал Voyah Free – за первый квартал 2024 года было реализовано 2940 этих кроссоверов (как гибридов, так и электрокаров).

Недавно в России представили новую версию Voyah Free под названием Sport Edition.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

Источник: «Автостат»