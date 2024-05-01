За год сильнее всего бензин подорожал в Чечне: Росстат обнародовал данные

Росстат: цены на розничные цены на бензин выросли по итогам марта на 8%

Цены на бензин в марте текущего года в России выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные обнародовал Росстат.

Больше всего за указанный период подорожал бензин марки АИ-98 и выше – на 11%, дизельное топливо выросло в цене на 10,6%, бензин марки АИ-95 стал дороже на 7,5%, АИ-92 – на 7,3%.

В Росстате подчеркивают, что цены производителей бензина при этом выросли за год на 27,9%. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал в марте по сравнению с мартом 2023 года на 66,3 процента.

По сравнению с февралем 2024 года в марте цены на бензин выросли на 0,1%. Что касается регионов России, то рост цен на топливо зафиксирован в 48 субъектах, больше всего бензин подорожал в Чеченской Республике (+3,9%).

Напомним, ранее Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина на период с 1 марта по 31 августа 2024 года. Этим решением власти стремятся поддержать стабильную ситуацию на топливном рынке в период повышенного спроса на фоне весенних полевых работ, сезоном отпусков и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: rosstat.gov.ru