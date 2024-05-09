Эти признаки укажут на некачественный бензин
Современные моторы и топливная аппаратура очень чувствительны к низкокачественному бензину: активный нагар и закоксовывание могут быстро вывести двигатель из строя. Признаки некачественного горючего в своем материале перечислил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Также он рассказал, откуда берется плохой бензин.
Комментарий эксперта
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– С высокой вероятностью, плохое топливо – результат накопления отложений и налета в резервуарах. В бак оно попадает, когда насос черпает остатки или сразу после слива топлива – струя поднимает муть со дна. Опытные водители советуют избегать заправок во время или сразу после слива.
По нормативам, плановую зачистку резервуаров АЗС проводят раз в два года. После этой процедуры допускаются донный осадок, мехпримеси и ржавчина – до 0,1% объема. Поэтому грязь в резервуарах есть всегда, но важно именно в каком количестве она там присутствует, отмечает эксперт.
7 признаков некачественного топлива
- После заправки затруднен пуск двигателя;
- Обороты холостого хода нестабильны;
- Двигатель «не тянет», ухудшается динамика;
- Рывки и дерганья при движении;
- Усиленный шум и детонация;
- Потемнение выхлопа;
- Рост расхода топлива.
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