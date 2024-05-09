Эти признаки укажут на некачественный бензин

Названы 7 признаков плохого бензина

Современные моторы и топливная аппаратура очень чувствительны к низкокачественному бензину: активный нагар и закоксовывание могут быстро вывести двигатель из строя. Признаки некачественного горючего в своем материале перечислил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Также он рассказал, откуда берется плохой бензин.

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– С высокой вероятностью, плохое топливо – результат накопления отложений и налета в резервуарах. В бак оно попадает, когда насос черпает остатки или сразу после слива топлива – струя поднимает муть со дна. Опытные водители советуют избегать заправок во время или сразу после слива.

По нормативам, плановую зачистку резервуаров АЗС проводят раз в два года. После этой процедуры допускаются донный осадок, мехпримеси и ржавчина – до 0,1% объема. Поэтому грязь в резервуарах есть всегда, но важно именно в каком количестве она там присутствует, отмечает эксперт.

7 признаков некачественного топлива

После заправки затруднен пуск двигателя;

Обороты холостого хода нестабильны;

Двигатель «не тянет», ухудшается динамика;

Рывки и дерганья при движении;

Усиленный шум и детонация;

Потемнение выхлопа;

Рост расхода топлива.

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