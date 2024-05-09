#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Citroen C5 Aircross
9 мая
Большой клиренс, богатое оснащение, АКП — отличная альтернатива новому «китайцу»
Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли брать...
Грузопассажирские пикапы Dodge WC51.
9 мая
Как ленд-лиз превратился в локализацию
В честь Дня Победы «За рулем» рассказал, как в...
Эти признаки укажут на некачественный бензин
9 мая
Эти признаки укажут на некачественный бензин
Названы 7 признаков плохого бензина

Эти признаки укажут на некачественный бензин

Названы 7 признаков плохого бензина

Современные моторы и топливная аппаратура очень чувствительны к низкокачественному бензину: активный нагар и закоксовывание могут быстро вывести двигатель из строя. Признаки некачественного горючего в своем материале перечислил эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. Также он рассказал, откуда берется плохой бензин.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

С высокой вероятностью, плохое топливо – результат накопления отложений и налета в резервуарах. В бак оно попадает, когда насос черпает остатки или сразу после слива топлива струя поднимает муть со дна. Опытные водители советуют избегать заправок во время или сразу после слива.

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше

По нормативам, плановую зачистку резервуаров АЗС проводят раз в два года. После этой процедуры допускаются донный осадок, мехпримеси и ржавчина до 0,1% объема. Поэтому грязь в резервуарах есть всегда, но важно именно в каком количестве она там присутствует, отмечает эксперт.

7 признаков некачественного топлива

  • После заправки затруднен пуск двигателя;
  • Обороты холостого хода нестабильны;
  • Двигатель «не тянет», ухудшается динамика;
  • Рывки и дерганья при движении;
  • Усиленный шум и детонация;
  • Потемнение выхлопа;
  • Рост расхода топлива.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 2
09.05.2024
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0