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Это убьет двигатель: на чем автовладельцу точно нельзя экономить

Эксперт «За рулем» рассказал, что будет, если долго не менять антифриз

Содержать автомобиль становится все дороже, цена на многие расходники растут. Поэтому владельцы пытаются сэкономить на обслуживании машины. При этом важно помнить о том, что излишняя бережливость может выйти автовладельцу боком, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. На некоторых вещах он экономить настоятельно не рекомендует.

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Одна из них – плановая замена антифриза. Машина будет ездить и с очень старой охлаждающей жидкостью, но такая экономия точно нанесет серьезный вред автомобилю.

Комментарий эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

Если срок замены жидкости подошел и вы планируете ездить дальше – обязательно потратьтесь на новый антифриз. В старом растет кислотность состава, ухудшается антикоррозионная защита.

Последствия очевидны: перегрев, окисление металла, выход из строя термостата и насоса, возникновение кавитации, которая приводит к разрушению деталей двигателя.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
09.05.2024
Фото:Depositphotos
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