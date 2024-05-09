Это убьет двигатель: на чем автовладельцу точно нельзя экономить
Содержать автомобиль становится все дороже, цена на многие расходники растут. Поэтому владельцы пытаются сэкономить на обслуживании машины. При этом важно помнить о том, что излишняя бережливость может выйти автовладельцу боком, отмечает в своем материале эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин. На некоторых вещах он экономить настоятельно не рекомендует.
Одна из них – плановая замена антифриза. Машина будет ездить и с очень старой охлаждающей жидкостью, но такая экономия точно нанесет серьезный вред автомобилю.
Комментарий эксперта
Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:
– Если срок замены жидкости подошел и вы планируете ездить дальше – обязательно потратьтесь на новый антифриз. В старом растет кислотность состава, ухудшается антикоррозионная защита.
Последствия очевидны: перегрев, окисление металла, выход из строя термостата и насоса, возникновение кавитации, которая приводит к разрушению деталей двигателя.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры привезли в Россию самый надежный автомобиль в мире Toyota 4Runner.
- «За рулем» можно читать в Viber