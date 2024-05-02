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Этот 7-местный «китаец» с 2,0-литровым мотором очень популярен в РФ: что с ценой

Дилеры привезли в Россию новые 7-местные кроссоверы Geely Okavango

Семиместный кроссовер Geely Okavango становится популярен в России. Так, в дилерском центре «Прагматика» в Петербурге рассказали, что этот автомобиль оказался одной из самых быстро оборачиваемых моделей Geely. Из первой апрельской партии осталась только одна машина, сейчас продавец ждет майскую партию автомобилей.

Geely Okavango
Geely Okavango
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Официальные продажи этой машины начались в России в марте 2024 года. Geely Okavango оснащен 2,0-литровым 200-сильным двигателем и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Длина машины равна 4860 мм при колесной базе 2825 мм. Это семиместный автомобиль (посадочная формула — 2 + 3 + 2). Цена Geely Okavango начинается от 3 млн рублей.

Geely Okavango
Geely Okavango

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Geely
02.05.2024
Фото:Geely
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