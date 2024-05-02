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Этот 165-сильный «американец» с хорошим оснащением стал доступнее «китайцев»

Дилеры привезли в Россию новый Chevrolet Tracker по цене от 2,14 млн рублей

Новый Chevrolet Tracker сейчас можно приобрести в России. Сегодня его предлагают к покупке минимум в двух регионах РФ, а цены на него на одном из популярных сайтов объявлений начинаются от 2 139 000 рублей.

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За такую сумму новый Tracker 2021 г. в. продает пермский дилер. Предлагается к продаже машина с 1,0-литровым бензиновым турбомотором Ecotec мощностью 116 л.с., агрегатированным с классической шестиступенчатой АКП, привод передний. В стоимость входят ЭПТС и утильсбор.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Цены на кроссовер с топовым 165-сильным турбомотором объемом 1,3 литра и вариатором стартуют уже от 2 200 000 рублей. Три таких автомобиля есть в наличии у дилера из Москвы, в цену также включен утильсбор и другие сопутствующие расходы.

Даже у самого дешевого Chevrolet Tracker неплохое оснащение: комбинированный салон (ткань/экокожа), мультифункциональный руль, медиасистема с крупным экраном, круиз-контроль, климат-контроль, парковочные датчики, люк.

Если рассматривать в подобном бюджете китайские модели, то Chevrolet Tracker стал бы одной из самых дешевых из них. Так, компактный BAIC X35 калининградского производства стоит сейчас от 2 225 000 рублей, цены на дорестайлинговый Geely Coolray сейчас стартуют от 2 344 990 рублей, а Omoda C5 2024 г. в. в «средней» комплектации Lifestyle стоит от 2 551 900 рублей.

Chevrolet Tracker
Chevrolet Tracker

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
02.05.2024
Фото:Chevrolet
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