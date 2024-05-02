Производитель из Китая почти в 3 раза увеличил за год продажи автомобилей в РФ

Автостат: в топ-3 самых популярных Geely в РФ вошел кроссовер Monjaro

На автомобильном рынке России по итогам марта реализовано 15004 тыс. автомобилей Geely от китайского производителя. Это в 2,9 раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщают эксперты аналитического агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» и с учетом собственного анализа.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года продажи Geely в России выросли в три раза и составили 36264 тыс. автомобиля. Такие показатели позволили бренду Geely войти в топ-3 по продажам среди всех автопроизводителей в РФ. При этом рыночная доля марки составила 11% против 7% годом ранее.

Geely Monjaro

Что касается моделей, то самым популярным Geely в России стал среднеразмерный кроссовер Monjaro — таких машин продано 5175 тыс. автомобилей. Для сравнения: в 2023 году было реализовано всего 170 экземпляров. На втором месте – компактный кроссовер Geely Coolray, его купили 2804 раз (+2,5%). Третье место у купе-кроссовера Geely Tugella – 1869 реализованных машин (рост в 2,7 раза).

Напоминаем, в апреле производитель Geely представил на российском рынке флагманский кроссовер Geely Monjaro 2024 модельного года выпуска.

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Источник: autostat.ru