Миссия выполнима: как купить надежный кроссовер за 2 млн рублей на вторичке

Эксперты назвали 7 достойных кроссоверов на вторичном рынке РФ до 2 млн рублей

Кроссоверы Hyundai Creta и Renault Kaptur в возрасте пяти лет, а также более возрастные Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander являются оптимальным выбором в своем сегменте по цене до 2 млн рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты автоотрасли.

При этом, по словам автоподборщиков и дилеров, найти автомобиль в хорошем техническом состоянии задача не из легких. За бюджет до 2 млн рублей наиболее надежными и популярными являются относительно новые корейские и японские кроссоверы, уточнил директор департамента автомобилей с пробегом групп компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

«Это Hyundai Creta и ix35, Kia Sportage, Nissan Qashqai и X-Trail, Mitsubishi ASX и Outlander и так далее. Менее ликвидные, но в то же время заслуживающие внимания кроссоверы – Subaru Forester, Ford Kuga», – перечислил собеседник издания.

Что касается корейских кроссоверов, среди них можно найти модель 2018-2020 годов выпуска по цене до 2 млн рублей, подчеркивает Гришаков. Рациональным приобретением за эти деньги будет покупка подержанного кроссовера с меньшим возрастом и небольшим пробегом, отмечает автоподборщик Сергей Ломонов.

«За эти же 2 млн рублей можно приобрести Nissan Qashqai с мотором 2.0 и вариатором, с пробегом порядка 100 тыс. км. Или можно взять шестилетние Mitsubishi Outlander и Kia Sportage с пробегом до 100 тыс. км», – уточнил эксперт.

Renault Koleos является недооцененным покупателями автомобилем, убежден Ломонов. Ранее этот кроссовер был представлен на рынке РФ официально. В части технической оснащенности, узлов и агрегатов этот автомобиль сопоставим с Nissan X-Trail, который тоже продавался у нас в стране по официальным каналам. При этом модель французского бренда за эти же деньги будет моложе на год-два, подчеркнул эксперт.

«"Живых" машин на рынке немного, на поиски хорошего варианта у автоподборщиков уходит примерно месяц, а у рядового покупателя – еще больше», – подчеркивает Ломонов.

По словам автоподборщика Сергея Новикова, при выборе кроссовера за 2 млн рублей стоит обратить внимание на его техническое состояние.

«Современные модели в этот бюджет не укладываются. Если смотреть что-то более возрастное типа Hyundai ix35 или Tucson, то у них известна проблема с бензиновыми двигателями – образуются задиры на стенках цилиндров. На машинах с дизельными моторами, как правило, большие пробеги», – объясняет эксперт.

Модели до 2008 года выпуска оснащались надежными моторами, можно обратить внимание на Volkswagen Tiguan с мотором объемом 2,0 л 2016 года выпуска, хотя в бюджет до 2 млн рублей он не укладывается, а у более возрастных машин двигатель 1,4 л обладает меньшим ресурсом.

По мнению Андрея Гришакова из группы компаний «Автодом», с бюджетом 2 млн рублей очень сложно найти кроссовер премиум-класса в хорошем состоянии. Кроссоверы Mercedes-Benz, Audi, BMW с большей вероятностью потребуют вложений после покупки и будут иметь более высокие затраты на эксплуатацию, резюмировал эксперт.

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Источник: gazeta.ru