Эксперт дал совет, как избавиться от скрипа тормозов

Сергей Пономарев назвал причины, почему скрипят тормоза

Если владелец автомобиля услышал лишь незначительный скрип или шум при торможении, скорее всего, нет причины для беспокойства. Многие производители тормозных колодок подтверждают, что такие звуки не являются признаком дефекта, отмечает Сергей Пономарев, технический тренер международной сети автосервисов Fit Service.

Однако, если звуки становятся более выраженными, это может свидетельствовать о неправильном обслуживании тормозной системы. Частая ошибка – замена колодок без проверки тормозных дисков. В этом случае на дисках могут образоваться полосы или буртики, что указывает на неравномерный износ. Поэтому замена колодок без полноценной диагностики тормозной системы – ошибочный подход.

Еще одной распространенной ошибкой, приводящей к неисправностям и посторонним звукам в тормозной системе, является неправильный выбор колодок и дисков.

Обычно производители запчастей рекомендуют использовать диски и колодки одного бренда, что обеспечивает наилучшую эффективность работы. Однако некоторые владельцы автомобилей предпочитают выбирать дешевые колодки. В таком случае, возможно, использование низкокачественных материалов приведет к появлению скрипов и шумов во время эксплуатации.

Следовательно, экономия на таких важных деталях, как колодки, может привести к дискомфорту во время движения, так как водители будут слышать различные звуки, такие как скрипы и шумы.

Причиной появления неприятных звуков может стать неполное отсоединение колодки от тормозного диска. Между этими компонентами должен быть небольшой зазор, который обеспечивает охлаждение системы путем циркуляции воздуха. Если этот зазор отсутствует, нагрев может вызвать характерный писк при торможении.

Следующая причина звуков – неправильная установка колодок. Иногда при замене деталей не проводится достаточно тщательная очистка посадочных мест, что может привести к защемлению колодки и затрудненному движению. В таких случаях колодка не может отойти от диска, что вызывает трение и появление звуков.

Также стоит учитывать, что в некоторых тормозных системах используются специальные пружинки, которые предназначены для отвода колодки от диска на определенное минимальное расстояние. В случае их потери или неправильной установки возможно неправильное функционирование системы и появление звуков.

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Источник: Fit Service