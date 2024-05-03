Раскрыты продажи автомобилей Москвич в апреле

Российский автозавод «Москвич» продал более 2,2 тысячи машин в апреле

Автозавод «Москвич» в апреле продал свыше 2,2 тысячи машин, в их числе больше 200 лифтбеков Москвич 6 и около 340 электрокаров Москвич 3е.

В пресс-службе предприятия пояснили, что всего за четыре месяца текущего года в России было продано 7 тысяч автомобилей этой марки (в том числе 500 лифтбеков Москвич 6 и почти 450 электромобилей Москвич 3е).

Москвич 3е

Сейчас работники автозавода ушли в плановый корпоративный отпуск с 28 апреля по 12 мая включительно.

Ранее «За рулем» сообщал, что полноприводный кроссовер с надежным мотором вернулся в Россию.

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»