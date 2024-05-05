Семиместный надежный «японец» с полным приводом — семейный кроссовер до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» посоветовал Mazda CX-9 в качестве семейного кроссовера

Современный российский авторынок умеет неприятно удивить ценами, когда за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км просят от 2,5 млн рублей… С такими раскладами имеет смысл погрузиться в изучение рынка поглубже и обратить внимание на семиместные модели.

За эту же цену они, конечно же, будут старше и с большим пробегом, но среди данных автомобилей есть более живучие и удачные экземпляры. О таких авто рассказал в своем материале Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В частности, он советует обратить внимание на один добротный японский семиместный кроссовер. Имя ему – Mazda CX-9.

Mazda CX-9

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Семь мест. Сборка японская. Привод только полный. За 2 млн – машины 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч км. Из возможных моторов к нам попадал один – фордовский атмосферник V6 3.7 (277 л. с.). Как и на Эксплорере, очень надежен, ресурс уходит за 300 тысяч км. Самое слабое звено – водяная помпа.

При течах антифриз проникает в масло, но еще хуже словить клин – чинить придется цепной привод ГРМ.

Сотрудничает с гидроавтоматом Aisin TF‑80SC, столь же долговечным, но с неэффективным теплообменником – при перегревах страдают многие элементы, начиная с уплотнительных колец и фрикционов.

В трансмиссии удивляет раздаточная коробка: нет сливного отверстия, а расположена она близ выпускного коллектора. Наловчились врезать сливную пробку, но не все машины на вторичке подверглись такой доработке. А учащенная смена масла крайне желательна.

Также к недостаткам относят очень нежное лакокрасочное покрытие, экономию на мелочах и невнятные алгоритмы головной медиасистемы. Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость, но на плохих дорогах быстро сдаются некоторые компоненты.

Интерьер Mazda CX-9

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