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Семиместный надежный «японец» с полным приводом — семейный кроссовер до 2 млн рублей

Эксперт «За рулем» посоветовал Mazda CX-9 в качестве семейного кроссовера

Современный российский авторынок умеет неприятно удивить ценами, когда за восьмилетнюю Тойоту RAV4 с вариатором и пробегом свыше 100 тысяч км просят от 2,5 млн рублей… С такими раскладами имеет смысл погрузиться в изучение рынка поглубже и обратить внимание на семиместные модели.

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За эту же цену они, конечно же, будут старше и с большим пробегом, но среди данных автомобилей есть более живучие и удачные экземпляры. О таких авто рассказал в своем материале Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев. В частности, он советует обратить внимание на один добротный японский семиместный кроссовер. Имя ему – Mazda CX-9.

Mazda CX-9
Mazda CX-9

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Семь мест. Сборка японская. Привод только полный. За 2 млн – машины 2012–2014 годов с пробегами около 150 тысяч км. Из возможных моторов к нам попадал один – фордовский атмосферник V6 3.7 (277 л. с.). Как и на Эксплорере, очень надежен, ресурс уходит за 300 тысяч км. Самое слабое звено – водяная помпа.

При течах антифриз проникает в масло, но еще хуже словить клин – чинить придется цепной привод ГРМ.

Сотрудничает с гидроавтоматом Aisin TF80SC, столь же долговечным, но с неэффективным теплообменником – при перегревах страдают многие элементы, начиная с уплотнительных колец и фрикционов.

Большие кроссоверы за 1,5 млн (примерно) – 6 самых живучих

В трансмиссии удивляет раздаточная коробка: нет сливного отверстия, а расположена она близ выпускного коллектора. Наловчились врезать сливную пробку, но не все машины на вторичке подверглись такой доработке. А учащенная смена масла крайне желательна.

Также к недостаткам относят очень нежное лакокрасочное покрытие, экономию на мелочах и невнятные алгоритмы головной медиасистемы. Подвеска жесткая и дарит похвальную управляемость, но на плохих дорогах быстро сдаются некоторые компоненты.

Интерьер Mazda CX-9

А какие еще похожие варианты сейчас есть на рынке? Рекомендуем изучить полный список!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mazda
Количество просмотров 2
05.05.2024
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-9 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Mazda CX-9  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Легковая управляемость, мощность, великолепный полный привод (для снега и льда, по грязи не езжу), комфорт, очень умеренный расход топлива (11.7 л в смешанном цикле, но без пробок), эргономика, она просто красивая!

Недостатки:

Багажник низковат из-за сильно скошенного заднего стекла.

Комментарий:

Машина, может быть, и не самая практичная в своем классе. Зато точно самая стильная и дарит массу удовольствия от вождения в любом стиле.

+3