Пробито колесо и нет запаски? Автоэксперт объяснила, что делать

Эксперт Манн объяснила, как с пробитым колесом доехать до ближайшего автосервиса

Автомобиль со спущенным колесом может проехать несколько метров или десяток километров, в такой ситуации все зависит от обстоятельств и выбранной стратегии вождения. Таким мнением в беседе с изданием «Московские ведомости» поделилась эксперт по безопасности на транспорте и цифровой медицине, общественный деятель Юлия Манн.

Рассуждая о том, что делать, если колесо оказалось пробито, она напомнила, что такое может произойти при проезде по острому предмету, камню, деформации диска, износе шин, а также слабо закрученном ниппеле и поврежденном золотнике.

«Явление действительно опасное. При спуске колеса автомобиль может резко повести в сторону, на высокой скорости это чревато потерей управления. Даже если прокол несильный и колесо спускается медленно, возрастает расход топлива, растет нагрузка на остальные шины, образуются грыжи, тормозная система работает менее эффективно», — объясняет собеседник издания.

При этом, со спущенным колесом все же возможно проехать некоторое расстояние, уточняет Манн. Например, если у автовладельца нет запаски или возможности установить ее вне сервиса.

«Конечно, конкретные цифры назвать невозможно, это зависит и от модели автомобиля, и от состояния целых колес, и от дороги, по которой планируется движение, и от погодных условий», — подчеркивает эксперт.

Без подкачки колеса насосом проехать на спущенном колесе можно не более 2-3 километров, при этом скорость не должна превышать 40 км в час, предупреждает Манн.

«Если есть возможность периодически останавливаться и подкачивать колесо, то можно преодолеть и более значимое расстояние, добраться до сервисного центра или гаража. Интересно отметить: зимой при отрицательной температуре за бортом колесо будет спускаться более медленно», — добавила автоэксперт.

Уровень давления в шинах нужно проверять каждые 3-5 минут пути, и при этом нельзя допускать снижения ниже одной атмосферы. В среднем получится проехать не более 12-15 км, после этого покрышка начнет трескаться и дымиться, это может обернуться другими повреждениями, подытожила Манн.

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Источник: mosvedomosti.ru