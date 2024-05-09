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Россияне в марте массово скупали автомобили на вторичном рынке

«Автостат»: жители РФ в марте потратили на покупку авто с пробегом 607 млрд рублей

Жители России потратили в марте текущего года на покупку автомобилей с пробегом рекордную сумму в 607 млрд рублей. Такие выводы сделали эксперты агентства «Автостат» в ходе совместного с «Открытием авто» исследования.

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Согласно результатам исследования, в первый месяц весны россияне потратили на покупку подержанных машин 606,9 млрд рублей. Этот показатель на 34% больше, чем в феврале – 454,3 млрд рублей. В последний раз максимальный показатель трат жителей РФ на машины на вторичном рынке был зафиксирован в августе 2023 года (586,5 млрд рублей). В целом, финансовая емкость вторичного рынка в первом квартале 2024 года составила 1,43 трлн рублей.

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Отмечается, что большую часть денег россияне потратили на автомобили возрастом до пяти лет. В марте этот показатель составил 1703 млрд рублей (28,1% от общей суммы). В феврале доля таких машин в финансовой емкости составила 25,7%, за месяц она увеличилась почти на 2,5%. При этом доля на машины возрастом 10 лет и старше снизилась – с 41,2% (в феврале) до 38% (в марте). В начале весны траты россиян на такие автомобили составили 230,6 млрд рублей. Оставшиеся 206 млрд рублей приходятся на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет, их доля за месяц выросла с 33,2 до 34%.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
09.05.2024
Фото:Depositphotos
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