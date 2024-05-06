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Россияне тонируют стекла автомобилей: чем это чревато, рассказал автоэксперт

Автоэксперт Сажин перечислил минусы тонировки боковых стекол автомобиля

При спасении водителя во время ДТП извлечь его из автомобиля с тонированными стеклами будет очень проблематично. В такой ситуации счет идет на секунды, и единственно правильным решением будет разбить затемненное стекло. Об этом в беседе с корреспондентом издания Общественная служба новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

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Комментируя внесенный в Госдуму РФ законопроект, предусматривающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, эксперт уточнил, что планируется уменьшить светопропускаемость с 70 до 50%. Согласно предложенным изменениям к части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ в случае нарушения требований по стеклам на автомобиле (за исключением передних боковых стекол), нарушителей ждет штраф в размере 500 рублей.

Тонированные боковые стекла меньше пропускают солнечные лучи, но водителя может слепить солнце и через лобовое стекло.

«Через тонированное боковое стекло не всегда можно увидеть приближающийся автомобиль. Но я сомневаюсь, что водитель смотрит в боковое стекло, когда находится за рулем. Если действительно такое происходит, солнцезащитный козырек можно повернуть к двери. Но еще существует такое понятие, как солнцезащитные очки. Их рекомендуется носить всем водителям», – уточнил собеседник издания.

В качестве минусов тонировки боковых стекол автомобиля Сажин называет плохую обзорность в темное время суток, когда можно не увидеть приближающееся транспортное средство. Если водитель попадет, например, в ДТП и его нужно будет извлечь из машины, с тонированным стеклом это сделать будет проблематично. При угрозе возгорания время идет на секунды, и можно просто не успеть вытащить водителя, объясняет Сажин. При этом эксперт указал на то, что задние стекла автомобиля можно тонировать как угодно.

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Источник: osnmedia.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин
Количество просмотров 1
06.05.2024
Фото:ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин
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