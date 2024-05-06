#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка
6 мая
Людей зажало в салоне: на Кубани столкнулись автобус и легковушка
В Анапе четырех человек зажало в салоне...
Haval Jolion HEV
6 мая
В Россию привезут гибридные версии этих популярных китайских авто
В России появятся гибридные версии моделей...
Интерьер Wey 07
6 мая
500 л.с., дальность хода 1200 км: этот аналог Lixang L9 скоро появится в России
В Great Wall официально подтвердили выход двух...

Наказать или предупредить: власти хотят ввести штраф за вождение СИМ в пьяном виде

В Госдуме оценили идею штрафа в 30 тысяч рублей в отношении пьяных самокатчиков

Штрафы для нарушителей, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), должны быть ощутимыми, но драконовские меры в этой части нужно исключить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Купить билеты:
Реклама/ООО "За рулем"/ИНН 7708309078/erid F7NfYUJCUneLrWoCJ8BV

Комментируя инициативу Совфеда РФ о введении для самокатчиков штрафа в размере 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде, парламентарий считает, что вопрос об этом требует тщательной проработки.

«Это серьезное правонарушение, учитывая, что СИМ может нести опасность для окружающих. Но электросамокат и автомобиль – это все-таки разные транспортные средства. Тем не менее, если и вводить такую меру наказания, то делать это постепенно, учитывая соразмерность степени общественного деяния», – убежден депутат.

Парад Победы 2024: эти боевые машины проедут по Красной площади

По словам Диденко, среди «самокатчиков», задержанных при передвижении на СИМ в нетрезвом виде, есть много таких, которые лишены водительских прав за это же правонарушение. Это наглядно свидетельствует о том, что необходимы не только карающие, но и предупредительные меры, например в виде запрета на использование СИМ, предлагает Диденко.

В целом необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос об ответственности за нарушение ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, подчеркивает председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

«Но штрафы в этой сфере должны быть довольно серьезными, потому растет количество СИМ и их пользователей», – категоричен в своем мнении Диденко.

По мнению директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, вопрос о штрафе в размере 30 тысяч рублей нужно рассматривать в последнюю очередь. Передвижение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением вне зависимости от того, на чем передвигается нарушитель. Но езда в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах это не самая главная проблема, хотя штрафы для нарушителей-пользователей СИМ повышать нужно в обязательном порядке, подытожила эксперт.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: mosvedomosti.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
06.05.2024
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0