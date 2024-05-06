Наказать или предупредить: власти хотят ввести штраф за вождение СИМ в пьяном виде

В Госдуме оценили идею штрафа в 30 тысяч рублей в отношении пьяных самокатчиков

Штрафы для нарушителей, передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), должны быть ощутимыми, но драконовские меры в этой части нужно исключить. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

Комментируя инициативу Совфеда РФ о введении для самокатчиков штрафа в размере 30 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде, парламентарий считает, что вопрос об этом требует тщательной проработки.

«Это серьезное правонарушение, учитывая, что СИМ может нести опасность для окружающих. Но электросамокат и автомобиль – это все-таки разные транспортные средства. Тем не менее, если и вводить такую меру наказания, то делать это постепенно, учитывая соразмерность степени общественного деяния», – убежден депутат.

По словам Диденко, среди «самокатчиков», задержанных при передвижении на СИМ в нетрезвом виде, есть много таких, которые лишены водительских прав за это же правонарушение. Это наглядно свидетельствует о том, что необходимы не только карающие, но и предупредительные меры, например в виде запрета на использование СИМ, предлагает Диденко.

В целом необходимо на законодательном уровне урегулировать вопрос об ответственности за нарушение ПДД пользователями средств индивидуальной мобильности, подчеркивает председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

«Но штрафы в этой сфере должны быть довольно серьезными, потому растет количество СИМ и их пользователей», – категоричен в своем мнении Диденко.

По мнению директора Ассоциации операторов микромобильности Ксении Эрдман, вопрос о штрафе в размере 30 тысяч рублей нужно рассматривать в последнюю очередь. Передвижение в нетрезвом виде является серьезным правонарушением вне зависимости от того, на чем передвигается нарушитель. Но езда в состоянии алкогольного опьянения на электросамокатах это не самая главная проблема, хотя штрафы для нарушителей-пользователей СИМ повышать нужно в обязательном порядке, подытожила эксперт.

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Источник: mosvedomosti.ru