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Дважды нетрезв: «культурный» водитель протаранил чужую машину и попытался бежать

У водителя, совершившего ДТП в Красноярском крае, установлено два вида опьянения

В ходе патрулирования улиц поселка Курагино Краснодарского края сотрудники ДПС заметили автомобиль Toyota Corona, передок которого был сильно разбит. Полицейские попробовали остановить его, однако водитель продолжил движение.

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Когда его все-таки задержали, 53-летний мужчина многословно убеждал инспекторов, что водит аккуратно, если и пьян, то совсем несильно, и ловить полиции нужно совсем не его…Выяснилось, что незадолго до погони он врезался в припаркованную машину и скрылся с места ДТП.

«По внешним признакам мужчина находился в состоянии опьянения, в связи с чем он был направлен на медицинское освидетельствование. Помимо содержания в выдыхаемом им воздухе 1,32 мг/л этилового спирта, врачи установили наличие в его организме наркотика», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

На нарушителя составлен ряд административных протоколов, а информация об употреблении запрещенных веществ передана в соответствующие службы для принятия мер.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:МВД Медиа
09.05.2024
Фото:МВД Медиа
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