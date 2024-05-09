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Как ХТЗ, но круче: подробный видеообзор нового трактора

Блогер рассказал о новейшем российском тракторе Ярославец Я-250

Уже около двух лет под Ярославлем на предприятии ПО «Ярославский трактор» выпускается эта машина – Ярославец Я-250. Проектирование трактора началось пять лет назад. Выбранная концепция с шарнирно-сочлененной рамой – не случайная. Дело в том, что в прошлом предприятие занималось капремонтом широко известных тракторов ХТЗ.

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Поэтому-то здешние специалисты отлично знают и все слабые места подобных конструкций, и все чаяния покупателей такой техники. Всё перечисленное ярославские инженеры постарались учесть в новом Я-250.

Машина получилась чуть крупнее, комфортабельнее и несколько мощнее легендарного ХТЗ-150. Под капотом тут проверенный 240-сильный дизель ЯМЗ-238. С ним в паре работает часто применяемая на тракторах полуавтоматическая коробка, переключающая ступени без разрыва потока мощности. Каков новый Ярославец на ходу? Смотрим видео!

Источник: MotorProject

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Ярославец
09.05.2024
Фото:Ярославец
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