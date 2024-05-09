Большой клиренс, богатое оснащение, АКП — отличная альтернатива новому «китайцу»

Эксперт «За рулем» рассказал, стоит ли брать новый кроссовер Citroen C5 Aircross

После введения 1 апреля новых правил ввозимые по параллельному импорту машины дорожают, но любая марка и модель все еще доступны на заказ через Китай, Южную Корею и ОАЭ. Прежнего «параллельного» изобилия уже не будет, но эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев нашел в салонах несколько вполне доступных моделей.

Citroen C5 Aircross

Одна из них особенно интересна – это переднеприводный компакт-кросс Citroen C5 Aircross. Реальная новинка, рестайлинг вышел в конце прошлого года. Сначала к нам попадали машины с китайского СП Dongfeng Peugeot-Citroen, но 27 марта SKD-сборку запустили в Калуге на ПСМА Рус. Русифицированное меню, зимний пакет; ценник – от 4,1 млн рублей, от места сборки он не зависит.

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Под капотом – французский турбомотор 1.6 (175 л.с.). Из его индекса EP6FDT со всей очевидностью следует, что он – продолжатель династии EP6, прослывшей отвратительным характером и позорно низким ресурсом.

Но это уже четвертая генерация двигателя, и часть болезней смягчена. Однако еще до 100 тысяч км можно ожидать замены цепи ГРМ и водяной помпы, а к 50 тысячам при городской эксплуатации проявится высокий угар масла.

По счастью, стыкуется мотор не с вариатором или роботом, а с японским восьмиступенчатым автоматом Aisin. В подвеске применены сложные амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions с гидродемпферами. Плавность хода фантастическая, но все слишком сложное имеет свойство чаще ломаться, чем простое.

В остальном к машине трудно придраться. Отлично выглядит, очень щедро оснащена, впечатляющий для паркетника клиренс в 230 см.

Какие еще сравнительно доступные машины сейчас есть в «параллельном» предложении? Рекомендуем изучить полный список!