Этот автомобиль ДПС – не настоящий! Рассказываем, как отличить подделку

«За рулем» назвал 3 признака, по которым можно распознать фейковую машину ДПС

«За рулем» объяснил, как вычислить преступника под маской инспектора ГИБДД. В 2024 году шансы нарваться на такого минимальные, но тем опаснее данные персонажи. Обман начинается с автомобиля, и мы собрали признаки, которые точно должны заставить вас подозревать недоброе.

Убедитесь, что у автомобиля синие госномера, кузов имеет белый или серый цвет, цветографическая схема включает синие элементы и надпись ГИБДД. Если это не так, перед вами не машина из патрульного парка полиции. Кстати, самовольная оклейка «под полицию» – это часть 6 статьи 12.5 КоАП РФ, лишение прав на 1-1,5 лет.

Техника должна быть оборудована стационарными устройствами для подачи сигналов – так называемыми «мигалками», «люстрами», «сиренами». Если это не так – см. пункт выше.

В автомобиле инспектора ГИБДД в обязательном порядке должен быть видеорегистратор. Мошенники таковой не ставят – кому охота возить с собой полный набор доказательств вины...

Полную версию гайда о том, как распознать ненастоящего инспектора ГИБДД, читайте в новой статье «За рулем»!