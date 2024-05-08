Россиян предупредили о болезни, возникающей из-за неудобной позы за рулем

Врач Лычагин: Неправильное положение за рулем приводит к хронической тазовой боли

Долгое нахождение в неудобной позе за рулем может привести к целому ряду болезней у водителя, сообщил врач-уролог, эндокринолог Андрей Лычагин. Он отметил, что пребывание за рулем автомобиля должно быть максимально комфортным.

Чтобы снизить ущерб для себя в случае ДТП, водителю не нужно слишком близко садиться к рулю. Расстояние должно быть на уровне полусогнутой руки. При несоблюдении этого правила у водителя напрягаются мышцы спины. Это может вызвать нарушения функции нервных окончаний, которые идут в малый таз. В результате возможно развитие так называемого синдрома хронической тазовой боли, пояснил специалист.

Он прибавил, что при таком синдроме человек испытывает постоянную сильную боль в области таза. Часто автомобилисты путают такую боль с простатитом. Также из-за неудобной позы может развиться миофасциальный синдром, который проявляется в виде сильной боли в мышцах, окружающих позвоночник.

По словам специалиста, кресло водителя должно быть максимально удобным. Также полезно применять разные массажеры для тела, чтобы усилить кровоток, отметил Лычагин.

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Источник: «Газета.Ru»