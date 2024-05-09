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Теперь почти все иномарки идут в РФ из Китая

«Автостат»: 94% новых импортных легковых машин поставляется в Россию из КНР

Последствия введенных 1 апреля новых правил импорта машин не заставили себя долго ждать. Вкратце напомним: с указанной даты ужесточен порядок ввоза новых машин, закрыты многие хитрые лазейки.

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Так, ввоз с растаможкой в странах ЕАЭС, позволявший экономить за счет заниженной стоимости машины и местных налогов, стал бессмысленным. Все «сэкономленное» придется оплатить при пересечении границы РФ.

Поэтому в апреле 94% всех новых иностранных легковушек попало в Россию из Китая. Доля каждой из оставшихся в «обойме» стран недотягивает и до 2% – об этом свидетельствует опубликованная источником инфографика.

В прошлом году граничащие с РФ страны имели на первой диаграмме куда больший процент...
В прошлом году граничащие с РФ страны имели на первой диаграмме куда больший процент...

Машин с пробегом новые правила не коснулись, и у грандов тут ситуация прежняя: лидирует Япония, на долю которой в апреле пришлось почти две трети от общего объема, на втором месте – Южная Корея (13,4%). На третье место вышла Белоруссия, обеспечив 9,3% импорта. В топ-5 стран по доле ввозимых б/у машин попали Китай и Грузия.

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Автостат, Сергей Карпухин/ТАСС
Количество просмотров 3
09.05.2024
Фото:Автостат, Сергей Карпухин/ТАСС
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