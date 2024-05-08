Этот легендарный внедорожник стал еще мощнее и комфортнее после обновления

В Британии состоялась презентация обновленного внедорожника Land Rover Defender

Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил рестайлинговый внедорожник Defender. Он получил модернизированный дизельный мотор D350. Новый двигатель выдает 345 л.с., что на 49 л.с. больше, чем у D300. Крутящий момент вырос до 700 Н·м.

Для Land Rover Defender 2024 предполагается пакет оснащения Signature Interior Pack, повышающий комфорт за счет функций обогрева, вентиляции и памяти для передних сидений. Для Defender 130 доступен пакет Captain’s Chairs Pack с двумя отдельными креслами на втором ряду, а также более удобным доступом к креслам второго ряда.

Land Rover Defender 2024

Также у автомобиля появилась спецверсия Sedona Edition с черной решеткой радиатора, красным кузовом Sedona Red и 22-дюймовым колесными дисками. Land Rover Defender 2024 Sedona Edition автопроизводитель намеревается продавать лишь один год.

Land Rover Defender 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

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Источник: Autoexpress.co.uk