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Этот легендарный внедорожник стал еще мощнее и комфортнее после обновления

В Британии состоялась презентация обновленного внедорожника Land Rover Defender

Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил рестайлинговый внедорожник Defender. Он получил модернизированный дизельный мотор D350. Новый двигатель выдает 345 л.с., что на 49 л.с. больше, чем у D300. Крутящий момент вырос до 700 Н·м.

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Для Land Rover Defender 2024 предполагается пакет оснащения Signature Interior Pack, повышающий комфорт за счет функций обогрева, вентиляции и памяти для передних сидений. Для Defender 130 доступен пакет Captain’s Chairs Pack с двумя отдельными креслами на втором ряду, а также более удобным доступом к креслам второго ряда.

Land Rover Defender 2024
Land Rover Defender 2024

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Также у автомобиля появилась спецверсия Sedona Edition с черной решеткой радиатора, красным кузовом Sedona Red и 22-дюймовым колесными дисками. Land Rover Defender 2024 Sedona Edition автопроизводитель намеревается продавать лишь один год.

Land Rover Defender 2024
Land Rover Defender 2024

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.

Источник: Autoexpress.co.uk

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За РулемУшакова Ирина
Фото:JLR
08.05.2024
Фото:JLR
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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