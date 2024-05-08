Этот легендарный внедорожник стал еще мощнее и комфортнее после обновления
Автопроизводитель Jaguar Land Rover представил рестайлинговый внедорожник Defender. Он получил модернизированный дизельный мотор D350. Новый двигатель выдает 345 л.с., что на 49 л.с. больше, чем у D300. Крутящий момент вырос до 700 Н·м.
Для Land Rover Defender 2024 предполагается пакет оснащения Signature Interior Pack, повышающий комфорт за счет функций обогрева, вентиляции и памяти для передних сидений. Для Defender 130 доступен пакет Captain’s Chairs Pack с двумя отдельными креслами на втором ряду, а также более удобным доступом к креслам второго ряда.
Также у автомобиля появилась спецверсия Sedona Edition с черной решеткой радиатора, красным кузовом Sedona Red и 22-дюймовым колесными дисками. Land Rover Defender 2024 Sedona Edition автопроизводитель намеревается продавать лишь один год.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный китайский кроссовер подешевел на 219 тыс. рублей за год продаж в России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Источник: Autoexpress.co.uk
Отзывы о Land Rover Defender (4)
нет
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.