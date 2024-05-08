Система слежения за утомляемостью и камера 360°: все о рестайлинге лимузина

Эксперт Баканов перечислил главные фишки лимузина Aurus Senat после модернизации

Дополнительная камера кругового обзора в президентском лимузине Aurus Senat является одной из фишек после его модернизации.

Об этом в беседе с корреспондентом издания NEWS.ru рассказал автоэксперт Петр Баканов.

Накануне состоялась инаугурация президента Владимира Путина, на которую он приехал на обновленной версии отечественного автомобиля. Кроме допкамеры кругового обзора в машину встроили систему слежения за утомляемостью водителя, уточнил эксперт.

Aurus Senat

«Появились новые фишки. Есть инфракрасная камера утомляемости водителя, которая следит за расположением его глаз. Есть отдельная камера, она транслирует потоковое изображение на салонное зеркало заднего вида. Тоже весьма сомнительная опция, но сейчас любят ставить ее на современные машины премиум-сегмента. Она, по сути, заменяет зеркало заднего вида. Может быть, кому-то она окажется полезной», – предположил собеседник издания.

Также Баканов обратил внимание, что у рулевой колонки оптимизировали расположение, а также пересмотрели геометрию посадки. Полезными опциями эксперт назвал также электропривод закрывания дверей и систему ночного видения. Благодаря инфракрасной камере даже в условиях плохой видимости можно будет увидеть на трассе различные препятствия (животных, людей и другие объекты), подчеркнул Баканов.

«Есть изменения по части акустики. Там теперь сейчас новая акустическая система. На втором ряду теперь пульты управления креслами. Из интересных новшеств – отдельный планшет, помимо стационарных пультиков, располагается в центральном боксе-подлокотнике, с его помощью тоже можно управлять рядом функций внутри автомобиля. Изменена конфигурация подсветки салона, снижен уровень шума», – перечисляет эксперт.

По словам Баканова, разработчики изменили всю переднюю панель лимузина, руль и дверные карты. До обновления передняя панель была горизонтальной, а сейчас Т-образная форма с доминирующим новым дисплеем мультимедийной системы. Причем конструкторы вместо механического усилителя трансмиссии установили джойстик, увеличили экран мультимедиа, убрали шайбу контроллера и перевели все на сенсор, подытожил Баканов.

Источник: news.ru