Добро пожаловать в страну бюрократии: на 1100 метрах стоит 566 дорожных знаков

Велосипедный маршрут в немецком Вестенде оборудован знаками через каждые 2 метра

Этот новый велосипедный маршрут во Франкфурте-на-Майне невольно служит также обзорным маршрутом для обучения StVO (правил дорожного движения). Сейчас на почти прямом маршруте в шикарном Вестенде на улочке длиной 1100 метров установлено 566 дорожных знаков, в среднем один через каждые два метра.

Эта велосипедная улица также является улицей с односторонним движением для водителей, поэтому кишит запретами: на парковку, на парковочные места, ограничениями скорости до 30 км/ч и т. д.

Все знаки вроде бы и нужны, но с точки зрения масштабов – это почти карикатура на манию немецкого регулирования. Затраты только на установку металлических пластинок и столбов составили более 20 000 евро!

Асфальт украшен другими знаками («велосипедная дорожка» и т. д.). Не говоря уже об указателях, дающих информацию о достопримечательностях, других районах и парках. Кто сможет прочитать, обработать и понять этот проносящийся мимо информационный ураган?

Больше всего лес знаков раздражает водителей, но, к удивлению, и пешеходов тоже. Знаки расположены так близко к тротуару, что это сужает их пространство.

За велосипедный маршрут и роскошные указатели отвечает отдел зеленой мобильности правительственной коалиции Франкфурта.

Известный франкфуртский юрист по дорожному праву Уве Ленхарт считает меры властей вредными и даже незаконными. «Знаковый лес не соответствует правилам дорожного движения. Дорожные знаки должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было увидеть, понять и проследить случайным взглядом во время вождения».

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Источник: Auto Bild