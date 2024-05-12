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Шок-цифры: на рынке легковушек остались только «китайцы» и российские авто

Топ-50 бестселлеров в РФ целиком состоит из российских и китайских машин

Итоги продаж новых легковых автомобилей за апрель 2024 года принесли шокирующий, хотя и ожидаемый факт: список пятидесяти самых популярных в России автомобилей полностью состоит из машин китайских и российских марок. Напомним, в первой десятке лучших – шесть китайских и четыре отечественных модели.

Есть одна небольшая оговорка, не влияющая, впрочем, на общую картину: в означенном Топ-50 есть Belgee X50 и Solaris HS – белорусский Geely Coolray в дореформенной версии и «обезличенный» Hyundai Solaris питерской сборки.

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Что касается «чистых» корейских, а также японских, европейских и американских брендов, они все вылетели за пределы первой полусотни. Лидирует среди них находящийся на 57-м месте Hyundai Tucson, а далее следуют Toyota Camry – 58-е, Kia Sportage – 59-е, BMW X5 – 61-е, Lexus RX – 62-е, Toyota RAV4 – 64-е… Лучший «американец» – Chevrolet Monza, занявший в апреле 79-ю строчку.

Ни один из этих брендов теперь не представлен в РФ официально, и все продажи – «параллельные». Доля таких машин в РФ за апрель сократилась до 8%, хотя еще в марте фиксировалась на отметке 11%. Таким образом, «китайцы» и «россияне» занимают 92% всего рынка новых легковушек…

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash | АВТОВАЗ
Количество просмотров 2
12.05.2024
Фото:Unsplash | АВТОВАЗ
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