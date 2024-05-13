При приеме этих лекарств можно не только попасть в ДТП, но и лишиться прав (полный список)
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в Telegram-канале список лекарств, которые запрещены для употребления водителями.
«Быть на 100% здоровым всем хочется, но это сложно. А за рулём требования к состоянию здоровья водителя повышаются кратно», - отмечает Нилов.
Перед поездкой за рулем важно знать, какие препараты можно принимать, а от каких лучше воздержаться.
Министерство здравоохранения, по просьбе депутата, предоставило список лекарств, употребление которых водителями нежелательно или вовсе запрещено.
Этот список полезно иметь под рукой. Не стоит рисковать лишением прав из-за недоразумения с приемом безобидного, на первый взгляд, препарата.
Мы также размещаем этот список (по ссылке), и пожалуй, впервые он публикуется полностью.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Ярослав Нилов/Telegram