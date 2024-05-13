С этими китайскими брендами будет конкурировать Solaris

В России состоялось открытие первых дилерских центров Solaris после ребрендинга

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») анонсировала открытие после ребрендинга первых дилерских центров Solaris, оформленных в стиле новых корпоративных стандартов бренда. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя.

На текущий момент дилерская сеть Solaris насчитывает более 50 дилерских центров по всей России. Отмечается, что все шоу-румы в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Ростове-на-Дону предоставляют клиентам полный спектр услуг, включая подбор, оформление сделки, а также гарантийное и послепродажное обслуживание.

«Ребрендинг сети Solaris позволит нам усилить позиции в стратегически важных для бренда регионах, даст возможность дифференцироваться, а также привлечь новую аудиторию. Поэтому до конца мая еще больше дилерских центров Solaris будут оформлены в соответствии с новыми корпоративными стандартами бренда», – заявил генеральный директор компаний АГР и «Автомобильный завод АГР» Алексей Калицев.

Автомобили бренда Solaris выпускаются на «Автомобильном заводе АГР» в Петербурге, функционирующем в режиме полного производственного цикла. Сборка моделей Solaris началась 22 февраля текущего года, к настоящему моменту с конвейера сошло уже более 5,1 тыс. автомобилей. Модельный ряд Solaris включает в себя седан HS, кроссовер HC, седан KRS и кросс-хэтчбек KRX.

По мнению руководителя пресс-службы ГК «Expocar» Александра Ковалева, кроссовер Solaris HC составит конкуренцию китайским кроссоверам B- и C-класса: Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Kaiyi X3, BAIC X35, Livan X6 Pro и т.д. А седаны HS и KRS и кросс-хэтчбек KRX будут конкурировать с седанами Omoda S5, Geely Emgrand, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5, Livan S6 Pro и кроссовером Livan X3 Pro.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что драйверами нового бренда станут седаны HS и KRS по причине их популярности не только у розничных покупателей, но и у корпоративных клиентов, в частности, таксопарков.

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Источник: agr.aut