«Я сейчас рожу»: очень волнительное видео

Полицейские из двух городов Кузбасса помогли роженице добраться до роддома

Полиция Кемеровской области опубликовала очень волнительное видео. Дело в том, что недавно к несшим службу в городе Прокопьевске сотрудникам ГИБДД Денису Сулейманову и капитану полиции Евгению Камболину обратился пассажир остановившегося авто. Мужчина рассказал, что вместе с родственником везет беременную супругу в перинатальный центр.

Центр располагался в соседнем Новокузнецке, а роды у будущей мамы уже начались. Супруг очень переживал, что из-за пробок на дорогах они не успеют добраться до роддома вовремя. Поэтому обратился к полицейским с просьбой о помощи. Те, конечно, сразу взялись за дело.

«Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, они сопроводили машину с роженицей до въезда в Новокузнецк, куда заранее вызвали коллег из местной Госавтоинспекции. Встретившие их старший лейтенант полиции Андрей Соколов и младший лейтенант полиции Владимир Строков пересадили беременную девушку с мужем в свой патрульный автомобиль, после чего в считаные минуты доставили в медицинское учреждение», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

Прошло совсем немного времени, и полицейские позвонили молодому отцу, чтобы узнать, чем закончилась их история. Выяснилось, что все в порядке: родился сын, которого назвали Тимофеем. Ребенок и мама совершенно здоровы – и, конечно, безмерно благодарны за помощь.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: МВД Медиа