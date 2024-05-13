Чехлы на сиденьях, колесные диски и фонари: почему ГИБДД накажет за них штрафом

Эксперт Аксенов перечислил аксессуары на машине, за которые ГИБДД выпишет штраф

Любые аксессуары, которые автовладельцы устанавливают на своих машинах, в обязательном порядке должны быть зарегистрированы в ГИБДД, иначе водителю грозит штраф. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Вечерняя Москва» рассказал автоэксперт Алексей Аксенов.

Он подчеркнул, что кроме светодиодных фар, которые нельзя устанавливать на передней части световых приборов, есть много других запрещенных приспособлений.

«Например, конкретно за светодиодные фары, которые не были предусмотрены производителем авто, а водитель их собственноручно установил, может грозить штраф 500 рублей. Но в некоторых случаях представители Госавтоинспекции могут изъять водительское удостоверение на год, а вместе с ним и световые устройства», — объясняет собеседник издания.

Согласно правилам Техрегламента Таможенного союза, любые аксессуары, включая оригинальные, не включенные в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) автомобиля, должны быть зарегистрированы в ГИБДД.

«Так называемый тюнинг должен быть законным. В упомянутый список входит фактически весь перечень внешнего и внутреннего оборудования транспортного средства, которое меняет его характеристики или внешний вид. Это могут быть колесные диски, внешние световые приборы, фонари, любые защитные пленки на световые устройства, которые искажают световой поток», — перечислил эксперт.

Кроме того, без разрешения ГИБДД устанавливать: лебедки; cиловые бамперы; недопустимы тюнинг коробки передач и изменения выхлопной системы. Все эти приспособления грозят автовладельцам штрафом или лишением водительских прав, резюмировал Аксенов.

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Источник: vm.ru