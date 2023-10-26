Гаджеты на лобовом стекле и непристегнутые ремни: за что еще выпишут штраф

Самые важные изменения для водителей осенью 2023 года

Этой осенью жизнь автомобилистов изменится — с 1 сентября вступили в силу поправки в правилах для водителей. Рассказываем подробно, за что штрафуют водителей.

Штраф за непристегнутых пассажиров. На текущий момент нововведение работает только в Москве, остальные регионы присоединятся к нему позже. Штраф за непристегнутых пассажиров предусмотрен ст. 12.6 КоАП России и составляет 1000 руб.

Экзамен в ГИБДД. С 1 сентября 2023 года теоретический экзамен для получения водительских прав ГИБДД принимает по измененным билетам ПДД. Речь идет о том, что в билетах появились новые вопросы, связанные с эксплуатацией автомобилей, тонировкой стекол и надорванными ремнями безопасности.

Штраф за летнюю резину. Нарушением теперь является резина не по сезону. Штрафы за резину не по сезону регламентирует ст. 12.5 КоАП, сумма штрафа составляет 500 рублей. Штраф можно оплатить со скидкой 50%.

Гаджеты и аптечка. Под запретом установка на лобовом стекле мешающих обзору гаджетов. Но возить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки теперь не обязательно, инспекторы ГИБДД не будут проверять их наличие.

Новые тарифы на платной парковке. По данным Дептранса, с 7 ноября 2023 года на ряде улиц с платными парковками изменятся тарифы. Новые тарифы будут действовать там, где загруженность составляет 90–100%, при этом действующая тарифная сетка с максимальным тарифом в 450 рублей в час не изменится.

Срок действия водительских прав. Обсуждается вопрос об увеличении срока действия водительских прав, он может быть увеличен.

Под запретом поездки в ЕС с номерами РФ. Поездки на автомобилях с российскими госномерами в Европу теперь под запретом. Ограничение на фоне санкций в отношении РФ пока поддержали не все страны ЕС, но юристы настоятельно рекомендуют не нарушать это правило. Более того, водители, чьи машины находятся на территории ЕС, обязаны в течение шести месяцев перерегистрировать их.

Квадратные номера. С 18 октября в РФ можно ставить квадратные номера не только на заднюю, но и на переднюю части автомобиля, при условии, что у них нестандартные места крепления. Это характерно для некоторых популярных американских и японских автомобилей, а также для машин времен СССР.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews.ru

Фото: Артем Геодакян/ТАСС