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Партию этих проверенных седанов по 1 млн рублей раскупили за полчаса

В Узбекистане последнюю партию седанов Chevrolet Lacetti распродали за 30 минут

Завод UzAuto Motors остановил производство проверенной бюджетной модели Chevrolet Lacetti/Gentra. 99,9% седанов из последней партии в 4500 единиц раскупили частники, которые смогли заказать по одной машине.

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Снять с конвейера Chevrolet Lacetti планировали в январе, но сборку продлили до конца апреля. С января по апрель на заводе GM в Узбекистане собрали 12 тысяч единиц.

Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

В мае базовая комплектация автомобиля с МКП стоила 143,6 миллиона сумов (примерно 1 млн рублей). Автомобиль оснащен 106-сильным атмосферником объёмом 1,5 литра.

Ранее сообщалось, что место Chevrolet Lacetti/Gentra на конвейере займут Onix, Cobalt 2 и новая бюджетная модель от Chevrolet, анонс которой пройдет позже.

Ранее «За рулем» рассказал, какие машины в России заменит Москвич 8.

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Источник: Telegram-канал UzAuto

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
13.05.2024
Фото:Chevrolet
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Отзывы о Chevrolet Lacetti (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chevrolet Lacetti  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Машину уже поменял,но остался новый в упаковке передний бампер.Если кому то нужен,звоните т.8 903 779 22 52

+1