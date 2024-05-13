Партию этих проверенных седанов по 1 млн рублей раскупили за полчаса

В Узбекистане последнюю партию седанов Chevrolet Lacetti распродали за 30 минут

Завод UzAuto Motors остановил производство проверенной бюджетной модели Chevrolet Lacetti/Gentra. 99,9% седанов из последней партии в 4500 единиц раскупили частники, которые смогли заказать по одной машине.

Снять с конвейера Chevrolet Lacetti планировали в январе, но сборку продлили до конца апреля. С января по апрель на заводе GM в Узбекистане собрали 12 тысяч единиц.

В мае базовая комплектация автомобиля с МКП стоила 143,6 миллиона сумов (примерно 1 млн рублей). Автомобиль оснащен 106-сильным атмосферником объёмом 1,5 литра.

Ранее сообщалось, что место Chevrolet Lacetti/Gentra на конвейере займут Onix, Cobalt 2 и новая бюджетная модель от Chevrolet, анонс которой пройдет позже.

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Источник: Telegram-канал UzAuto