«Перезапущенный» Солярис – их вообще покупают?

Автостат: в апреле было продано более 800 единиц петербургского Solaris HS

Как стало известно накануне, ООО «АГР» начало ребрендинг дилерской сети Solaris, в которой продаются автомобили, собранные на перезапущенном заводе в Санкт-Петербурге. А меж тем, сами продажи этих машин уже вовсю идут – дилерская сеть, вместе с которой указанной компании отошел завод, насчитывает сейчас более 50 центров по всей России.

Так вот, силами этих центров только за апрель было продано 998 машин нового бренда Solaris, из которых:

807 ед. Solaris HS

78 ед. Solaris HC

68 ед. Solaris KRX

45 ед. Solaris KRS

Всего же с начала 2024 года продано уже 1164 автомобиля под маркой Solaris. Напомним, «Автомобильный завод АГР» – это бывший ХММР в Санкт-Петербурге, который выпускал Hyundai и Kia. Собственно, вышеперечисленные модели – это седан Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai Creta, седан Kia Rio и кросс-хэтчбек Kia Rio Х-Line, с февраля собираемые из прежних складских запасов.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автостат Инфо