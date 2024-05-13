Обдираловка клиентов продолжается: Hyundai вслед за BMW введет опции по подписке

Корейский автопроизводитель Hyundai начнет брать плату за популярные опции

Hyundai введет платную подписку на некоторые функции своих машин. Так, за отдельную плату можно будет активировать подогрев сидений или корректировку работы камер и датчиков. Тем самым корейский автопроизводитель пошел по стопам своих конкурентов BMW и Audi. В компании пояснили, что таким образом хотят стать ближе к клиентам после продажи им машин.

Автоэксперт Артем Бобцов оценил нововведение. По его словам, после Audi и BMW другие компании взяли тайм-аут, чтобы понаблюдать за реакцией покупателей на платные опции.

«Потому что, с точки зрения финансов, это чистая обдираловка, люди привыкли, что опции по умолчанию в машине предустановлены, которые они покупают, а тут за них нужно доплачивать. Но сейчас очевидно, что значимого, заметного оттока клиентов не произошло, то есть можно сказать, что функция подписки, так или иначе, приживается», — рассуждает эксперт.

По его словам, этому примеру могут последовать и другие компании, и именно производители автомобилей массового сегмента, хотя ранее такие идеи воплощали только премиальные бренды. Бобцов считает, что это долгосрочный тренд, так как финансово это очень выгодно автопроизводителям.

Российские граждане за этими новшествами наблюдают со стороны, ведь официально Hyundai автомобили в РФ больше не продает. Все упомянутые опции будут для россиян недоступны, подытожил специалист.

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Источник: kommersant.ru; bfm.ru