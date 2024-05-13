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Стоимость этого популярного аналога Geely Coolray и Omoda C5 изменилась в России

Кроссовер Changan Uni-T подорожал в России

Кроссовер Changan Uni-T, продажи которого в России начались годом ранее, подорожал на 180 тыс. руб. Сейчас автомобиль в комплектации Luxe стоит 2 899 900 руб. и 2 999 900 руб. в версии Tech, следует из прайс-листов на сайте производителя.

В начале июня 2023 года, то есть на старте продаж, его цена начиналась от 2 719 900 руб. в комплектации Luxe и 2 819 900 руб. в версии Tech. То есть, все версии кроссовера подорожали на 180 тыс. руб.

Changan Uni-T
Changan Uni-T
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Что взять за 1,5 млн? Большой тест очень разных внедорожников

Changan Uni-T дебютировал на рынке КНР в 2020 году и стал основоположником новой линейки Uni. Его габариты 4515/1870/ 1565 мм при колесной базе 2710 мм. Оснащается кроссовер безальтернативным 1,5-литровым турбомотором мощностью 167 л.с. и 280 Н·м крутящего момента в паре с семиступенчатым роботом с двойным сцеплением. Привод передний.

Интерьер Changan Uni-T
Интерьер Changan Uni-T

В оснащение входят отделка дверей экокожей, подогрев передних сидений, панорамная крыша, антиблокировочная система (ABS) и прочее.

Ранее «За рулем» рассказал, какие машины в России заменит Москвич 8.

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Источник: Autonews



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За РулемУшакова Ирина
Фото:Changan
Количество просмотров 3
13.05.2024
Фото:Changan
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