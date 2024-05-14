Раскрыт официальный автомобиль ПМЭФ-2024

Hongqi из КНР стал официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума 2024

Официальным автомобилем ПМЭФ-2024 стал Hongqi из Китая. На авто этого бренда будут развозить участников и гостей мероприятия.

Директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил, что новый официальный автомобиль ПМЭФ поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников мероприятия.

Hongqi H5

«Мы надеемся, что официальные лица и гости Форума высоко оценят тот транспортный парк, который мы смогли сформировать благодаря партнерству с Hongqi», – сказал он.

Официальный дилер Hongqi в РФ «Авангард» пояснил, что в рамках Форума бренд готов делиться собственным опытом и современными инновационными наработками. Также марка представит флагманские модели и новинки для рынка РФ.

ПМЭФ-2024 будет проходить с 5 по 8 июня.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: пресс-служба Росконгресса