«Москвич» поставил перед собой амбициозные планы по наращиванию продаж в 2025 году

Российский завод «Москвич» в 2025 году увеличит продажи до 35–40 тысяч машин

Российский автопроизводитель «Москвич» намерен в 2024 году реализовать 27 тыс. автомобилей, а в 2025 году продажи планируется увеличить почти в полтора раза. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

«“Москвич” в этом году планирует поставить в салоны 27 тыс. автомобилей, в 2025 году – 35-40 тыс.», – уточнили в пресс-службе предприятия.

Производство автомобилей отечественной марки возобновилось в ноябре 2022 года. Уже в самом конце этого года машины появились на авторынке России. В прошлом году предприятие поставило дилерам 15,3 тыс. новых автомобилей.

Напомним, на производстве завода налажена сборка по полному циклу. Теперь сварка и окраска кузова автомобилей происходят непосредственно на заводе в Москве. По словам представителей пресс-службы, речь идет о двух моделях бренда: Москвич 3 и Москвич 3е.

Остальные модели: Москвич 6 и Москвич 8 (сборка последнего стартует уже в октябре 2024 года) – продолжат собирать методом крупноузловой сборки.

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Источник: Autonews