Эти «китайцы» полюбились россиянам: названы самые продаваемые модели

«Автостат Инфо»: в апреле продажи китайских легковых машин в РФ выросли на 130%

В апреле 2024 года в РФ купили 75,1 тыс. китайских легковых машин, что на 130% больше, чем в апреле 2023 года. С начала года и по апрель включительно рынок китайских машин в России увеличился в годовом выражении на 174% (с 98,2 тыс. до 268,8 тыс. ед.).

В апреле среди китайских брендов по объему продаж на первом месте находится Haval (рост продаж за год на 114% (до 14,7 тыс. ед.). За ним следует Chery с результатом 13 тыс. ед. (+40%), на третьем месте Geely (11,6 тыс. ед.; +62%).

Топ-10 китайских марок

Самой продаваемой китайской моделью в апреле стал Haval Jolion, в топ-3 вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4 Pro. Доля китайских легковых машин в структуре всех продаж в апреле составила 55,4%, а за период с января по апрель достигла 58%.

Топ-10 китайских моделей

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Автостат Инфо