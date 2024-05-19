Почему шина может взорваться во время движения автомобиля

Автоэксперт Погуляев: Шина с поврежденным протектором может взорваться на ходу

Если вовремя не обратить внимание на шину, у которой поврежден протектор, она может взорваться во время движения автомобиля, сообщил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Он пояснил, что деформацию шины по протектору также называют «грыжей», просто она локализована в другом месте. При таком дефекте шину нельзя использовать, так как у нее поврежден металлобрекер. Это внутренняя составляющая покрышки, которая находится между каркасом и протектором и служит для смягчения ударных нагрузок.

«Колесо может просто взорваться прямо во время движения автомобиля», – отметил специалист.

Он рассказал, что шину с поврежденным протектором отремонтировать не получится. Ее следует как можно быстрее заменить на новую.

На деформацию протектора шины укажет вибрация на кузове автомобиля во время движения, сообщил Погуляев.

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Источник: Газета.Ru