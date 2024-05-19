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Почему шина может взорваться во время движения автомобиля

Автоэксперт Погуляев: Шина с поврежденным протектором может взорваться на ходу

Если вовремя не обратить внимание на шину, у которой поврежден протектор, она может взорваться во время движения автомобиля, сообщил собственник и руководитель автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

Он пояснил, что деформацию шины по протектору также называют «грыжей», просто она локализована в другом месте. При таком дефекте шину нельзя использовать, так как у нее поврежден металлобрекер. Это внутренняя составляющая покрышки, которая находится между каркасом и протектором и служит для смягчения ударных нагрузок.

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Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее
«Колесо может просто взорваться прямо во время движения автомобиля», – отметил специалист.

Он рассказал, что шину с поврежденным протектором отремонтировать не получится. Ее следует как можно быстрее заменить на новую.

На деформацию протектора шины укажет вибрация на кузове автомобиля во время движения, сообщил Погуляев.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: Газета.Ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
19.05.2024
Фото:Depositphotos
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