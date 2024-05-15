В России появится новый бренд автомобиля: уже получен патент на название и логотип

Производитель кроссоверов Citroen в России запатентовал новый бренд Rosva Motors

Компания «Автомобильные технологии» из Калуги, наладившая сборку в России на заводе «ПСМА Рус» кроссовера Citroen C5 Aircross, запатентовала товарный знак Rosva Motors.

Заявка с изображением эмблемы Rosva Motors появилась в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Логотип представляет собой перевернутый треугольник, внутри которого – литеры RSV. Согласно документу, торговая марка может использоваться для автомобилей, запасных частей и услуг, связанных с ремонтом и обслуживанием транспорта.

Напомним, выпуск среднеразмерных кроссоверов Citroen C5 Aircross на заводе «ПСМА Рус» запущен в марте 2024 года, продажи могут начаться уже в мае. «Автомобильные технологии» выступают в качестве импортера компонентов, также компания является производителем и дистрибьютором.

Citroen С5 Aircross оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,6 л, мощностью 175 л.с., в паре с ним работает восьмиступенчатый автомат, привод – передний. На авторынке РФ кроссовер будет предлагаться по цене 4,3 млн рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru