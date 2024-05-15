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АВТОВАЗ рассказал, когда начнет производство кроссовера на базе Lada Vesta

АВТОВАЗ начнет выпускать кроссовер на базе Lada Vesta в начале 2026 года

О планах выпускать кроссовер на платформе Lada Vesta в АВТОВАЗе впервые рассказали в начале текущего года. К апрелю компания утвердила дизайн автомобиля и начала вести работы по его локализации. Автопроизводитель намеревается начать выпуск кроссовера на базе Lada Vesta в начале 2026 года, рассказали в пресс-службе компании.

Новинку будут собирать на заводе АВТОВАЗа в Тольятти.

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Автомат, ароматизатор и оттоманка: модный «китаец» стал еще дружелюбнее

Ранее сообщалось, что автопроизводитель открыл тендерные процедуры для поставщиков и ведет работу по локализации компонентной базы кроссовера на основе Lada Vesta.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

Источник: РБК

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
15.05.2024
Фото:Depositphotos
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