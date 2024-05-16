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Этих подержанных «китайцев» можно купить с наибольшей выгодой

Эксперт Гришаков рассказал, что лучше купить среди китайских авто с пробегом

Глава департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков дал рекомендации, какие китайские б/у кроссоверы лучше всего покупать.

По его словам, выбирать лучше бренды, которые уже долго официально продают в РФ. К ним относятся: Chery, Geely, Exeed и Haval. Машины этих марок чаще всего встречаются на вторичке среди китайских автомобилей. Купив такую машину, можно не переживать о сервисном обслуживании или наличии запчастей, так как для вышеперечисленных марок они всегда есть, пояснил Гришаков.

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Он отметил, что трудно выделить отдельную модель автомобиля, поскольку это касается индивидуальных предпочтений, но у каждого бренда имеются более бюджетные линейки автомобилей. Среди них можно рассмотреть Chery и Haval, пояснил специалист.

Также на вторичке нередко встречаются автомобили, которые находятся на гарантии в момент покупки, так как производители дают длительную гарантию на свои модели. Такая машина будет наиболее выгодной для покупки, рассказал Гришаков.

Ранее «За рулем» рассказал, что популярнейший «китаец» подешевел в России сразу на полмиллиона.

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Источник: Российская газета

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
16.05.2024
Фото:Depositphotos
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