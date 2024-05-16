Автовладельцы рискуют потерять машины из параллельного импорта

В России появилась новая схема обмана при продаже авто из параллельного импорта

Автоэксперт и автор блога «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал о судебном деле в Ярославле, где автовладелец Сергей Иванов оказался вовлечен в судебный спор, сообщает Autonews.ru.

В 2022 году он заключил договор с перегонщиком на покупку дизельного Volkswagen Tiguan в Германии, его таможенное оформление и доставку в Россию за сумму около €40 тыс. В то время курс евро был выгодным, и сделка казалась очень заманчивой.

Перегонщик получил всю сумму наличными в виде купюр по €100. Договор включал все расходы на легальное таможенное оформление без использования схем для занижения стоимости автомобиля. Сделка прошла успешно: Иванов получил видео с покупкой машины в Германии, а затем кадры из салона автомобиля, когда он уже был в пути в Россию. Он уплатил утильсбор, получил ЭПТС, зарегистрировал автомобиль на себя в ГИБДД и без проблем пользовался им два года.

Но в начале 2024 года Иванов вдруг получил судебный иск с требованием вернуть автомобиль его «законному» владельцу – женщине с той же фамилией, что и у перегонщика. Она утверждала, что именно она участвовала в покупке и оплатила машину со своего банковского счета. Иск был подкреплен документами: договором купли-продажи от 15.09.2022 с гражданином Германии и копией платежа от 20.09.2022 на €33 400 из Райффайзенбанка.

По ее словам, сделка состоялась, но автомобиль не был доставлен в Иваново к законной владелице. А потом машина с тем же VIN-номером «неожиданно» обнаружилась в России, что и послужило поводом для иска.

Суд принял дело к рассмотрению, и автоэксперт Шелков не исключает, что Иванову действительно придется расстаться с автомобилем.

Он отмечает, что если такая схема сработает, многие перегонщики могут ею воспользоваться. Ведь большинство «серых» автомобилей в России покупались по такой схеме: клиент передавал наличные деньги, а перегонщик занимался переводами и оформлением документов.

Правда, затронет это, в основном, уже завершенные сделки. После изменений правил уплаты утильсбора с 1 апреля 2024 года ввоз автомобилей через третьи страны стал экономически невыгодным.

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Источник: Autonews.ru